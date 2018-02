“Chicharito” está contento por tener minutos con el West Ham

"Siempre he tratado de ser positivo y, por supuesto, no encontrarás un jugador en el mundo que quiera estar en la banca, ya sea que su equipo esté luchando por un título o luchando contra el descenso. Nadie quiere estar en el banquillo, quieres hacerlo, jugar tu deporte.



"Estoy feliz, no sólo porque estoy en el campo de nuevo, sino porque puedo sentir que he recuperado mi mejor forma. Puedes ver que lo mismo ha sucedido con Marko . Ahora, intentaré mantener esa sonrisa en mi cara", dijo al sitio oficial de Internet de los Hammers.



El delantero mexicano ha anotando tres goles y asistido para un cuarto en los últimos cuatro partidos de la Premier League, racha que quiere ampliar en la Fecha 28 ante el Liverpool, juego que califica de especial.



"Sabemos que el Liverpool tiene un equipo con muchos jugadores de talla mundial, como lo demostraron en la Champions, y quieren seguir luchando por una mejor posición en la Premier League, así que tenemos que estar en nuestra mejor forma y dar nuestro mejor rendimiento para ganar.



"Este tipo de juegos son los que todos esperamos. No queremos ser irrespetuosos con todos los otros equipos, porque no hay partidos fáciles en la Premier League, ya sea que juegues contra un equipo de alto nivel o un equipo luchando contra el descenso, pero enfrentar al Liverpool en Anfield es el tipo de juego donde todos los futbolistas quieren participar ", declaró.



"Chicharito" también indicó que por su pasado en el Manchester United no espera ser bien recibido en la casa del Liverpool.



"¡No lo creo, no con mi pasado!. No creo que sea bienvenido allí, pero eso es futbol y es parte de algo que hace que este deporte sea tan interesante", dijo.