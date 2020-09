Chertorivski llama a López-Gatell a ser humilde; "67 mil muertes nos obligan a ser serios"

El exsecretario de Salud, Salomón Chertorivski, pidió que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, sea humilde y revise el documento que él y otros cinco extitulares de la Secretaría de Salud presentaron como estrategia a seguir frente a la pandemia de coronavirus.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, el exfuncionario pidió a López-Gatell darse el tiempo de leer el texto que elaboraron la y los exsecretarios Mercedes Juan, Julio Frenk, Guillermo Soberón, José Narro, José Ángel Córdova Villalobos y el propio Salomón Chertorivski, en el que evalúan las estrategias que ha seguido el gobierno federal a fin de apaciguar los estragos del Covid-19 en el país.

"Ojalá el subsecretario @HLGatell se dé tiempo para revisar el documento que hoy presentamos seis exsecretari@s de Salud. Allí evaluamos los hechos y la política del @GobiernoMX y proponemos una ruta para corregir", escribió.

Asimismo, Chertorivski pidió humildad y seriedad por parte del subsecretario ya que, consideró, "67 mil muertes (por Covid-19) nos obligan".

Esto, luego de que el subsecretario aconsejó que los exfuncionarios deberían de pantentar su fórmula, ya que la pandemia no ha cesado en ningún país salvo China, por lo que invitó a compartirle la información a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Si hay un grupo selecto de exsecretarios de salud que tienen la fórmula para controlar la epidemia en seis u ocho semanas, podría dar lugar a una especie de patente porque eso se necesita en todo el mundo, puesto que en todo el mundo la epidemia sigue activa, sólo China dio por terminada la epidemia, pero hemos visto que en otros países de Europa ya se registran rebrotes", dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Y agregó: "Habrá que ver si los exsecretarios tienen alguna vinculación política, si lo hacen en su actuar técnico, quizá no tiene ninguna vinculación política, ninguna vinculación empresarial, por ejemplo, en comercialización de medicamentos, posiblemente no, no conozco sus trayectorias en ese sentido, pero hay que tomarlo como una acción filantrópica"

Por lo anterior, el exsecretario Chertorivski solicitó a nombre de él y sus colegas, una reunión con Hugo López-Gatell para discutir la emergencia. Y remarcó que ante la crisis nacional que se atraviesa, lo importante es controlar la pandemia.

"Se trata de salvar las vidas de miles de mexicanos. Con descalificaciones gana el coronavirus", sentenció.