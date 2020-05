Cher 74... años

CIUDAD DE MÉXICO 19-May-2020 .-

Cumplir 74 años es horrible: "Lo es tenerlos... y decir la edad también", comparte Cher, con humor, al otro lado del teléfono.

Pero eso no le impide a la cantante celebrar hoy una vida llena de éxitos y fracasos, aciertos y errores, muy divertida y que ha gozado hasta el cansancio.

"He tenido cinco vidas llenas de diversión y también con dolores de cabeza. No hay una sin la otra, puedes intentar que sea nada más alegría, pero he tenido una vida loca, momentos buenos, tristes, como cualquier persona.

"Lo que pasa es que yo la he vivido frente a otra gente, la he pasado frente al mundo", agrega en la charla.

Cómo no hablar con regocijo, pese a la edad, si la intérprete de "Believe" y "Strong Enough" es una de las artistas más influyentes de la cultura pop, con una carrera de más de 50 años, galardonada con cientos de premios, una activista social y franca en sus opiniones políticas que comparte en sus redes sociales.

Pero reconoce que divertirse no ha sido gratuito. Cherilyn Sarkisian (su nombre real) tuvo que ganarse su lugar en una industria que hasta hace muy poco estaba dominada por hombres. Por eso, aplaude todos los cambios de los últimos años.

"Muy pocas mujeres tenían la autoridad para procurarse o decidir lo que querían hacer. Los hombres eran los que mandaban y tenías que ser fuerte para enfrentarlos. Ahora creo que el camino es más sencillo. Ahora creces y te educan de esa manera.

"Crecí con una madre que era fuerte y ella a su vez estuvo rodeada de mujeres fuertes, pero cuando me casé tuve dar dos pasos atrás y volver a comenzar después de mi divorcio. Me tomó mucho volver a ser quien era".

Admite que no piensa en cuál ha sido su influencia como figura en el mundo del entretenimiento, aunque la llamada "Diosa del Pop" ha sabido jugar en la música, el cine y la televisión, ha coqueteado con el rock y el pop, y fue pionera en hacer de la imagen todo un espectáculo con sus extravagantes atuendos.

"Lo que hice fue hacer cosas que pensaba que eran buenas, algunas sí sabía que iban a ayudar a dar fuerza a las mujeres. Somos escalones, algunos surgieron antes que yo porque tuvieron fortaleza y me la dieron a mí, y otros llegaron después.

"Enfrenté riesgos todo el tiempo, he fracasado tanto que es una locura, pero las mujeres trabajamos juntas, confiamos en nosotras y ahora ya no son representadas de la misma manera, en el cine por ejemplo, donde siempre aparecían peleando por el hombre. Ya no es así".

Cher podrá decir que cumplir 74 años suena horrible, pero ha logrado sacarle provecho a cada década, hasta llegar a ser una de las estrellas más redituables de la actualidad.

Eso sí, para este cumpleaños lo que más anhela no es precisamente divertirse, sino que exista pronto una solución a la crisis sanitaria mundial.

"Deseo que alguien encuentre una cura para este terrible virus y que el mundo pueda volver a salir otra vez".

Canta en español por ayudar

Para Cher, cantar en español una nueva versión de "Chiquitita", de ABBA, ha sido lo más complicado de su carrera. Pero lo hizo con tal de ayudar.

Las ganancias del tema serán donadas a UNICEF, además del millón de dólares que dará ella por su lado para apoyar a comunidades vulnerables en la crisis del coronavirus con su recién creada Iniciativa de Recursos y Respuesta a la Pandemia de CherCares (CCPRRI por sus siglas en inglés).

"Me parecía algo divertido de hacer, pero también muy estresante porque vi algunas de la versiones en español que se habían hecho y no eran muy buenas, terminaban matando la canción y yo no quería hacer eso.

"Pero tienes que ir a filo del acantilado y saltar, porque, debo decir, nunca había trabajando tan duro en una canción en la vida. He cantado durante 50 años, algo así, y nunca había hecho un trabajo tan arduo. ¡Nunca!", sostiene.

ASÍ LO DIJO

"Es un momento de grandes artistas, lo que más me gusta es que hay algunas mujeres muy buenas, que no tienen que actuar como yo debí hacerlo cuando empecé, porque es una industria diferente, era un mundo de hombres".

Cher, cantante