Cheque primero de qué raza son

Piden a las familias que no adopten o compren mascotas para regalar, sin conocer el tipo de raza, porque luego cuando crecen al no poder mantenerlos y no tener espacio suficiente los abandonan, generando más perros en la calle.

Liliana Sánchez Wood, rescatista independiente desde hace 35 años, comentó que se topan con casos de este tipo: compran un perro, luego se dan cuenta que es muy grande y que no tienen el espacio suficiente en la vivienda, por lo que los abandonan a su suerte.

"Cuando son cachorros todos los perros son hermosos, pero la gente tiene primero que investigar la raza, cuando son raza gigante la gente los agarra porque son muy bonitos, pero cuando cumplen seis meses, un año, la gente se da cuenta lo que comen, lo que consumen, la mayoría son lanzados a la calle", dijo.

Expresó que lo ideal es que las personas que no tiene los recursos económicos para comprar o adoptar una mascota de ese tamaño, preferiblemente que no las tengan, porque sufren mucho en las calles.

"Todos los días tenemos casos de abandono, aproximadamente entre 15 y 20 reportes diarios, de abandono y maltrato, animales que son abandonados en las casas, dejan cerradas las casas con animales adentro, es muy grande el número de animales que se abandonan, es grande el número", recalcó.

Para poder comprar o adoptar a una mascota, se debe considerar el espacio, lo que consume de alimento y la atención veterinaria que requieren, vacunación, esterilización y más.