Chente lo salvó del retiro

Fue entonces cuando gracias a Emilio Osorio lo contactaron para hacer un casting, que resultó ser ni más ni menos que para el personaje de Vicente Fernández en la serie biográfica de Televisa "El Último Rey, el hijo del pueblo".

En entrevista , el joven actor comentó que estaba a punto de desertar de la carrera.

"Hubo un momento en el que iba a desertar de la carrera, muchos vivimos una parte complicada de la pandemia, se cerraron los teatros y yo estaba trabajando allí".

LO ESCUCHAN CANTAR

Curiosamente, fue una canción ranchera de una telenovela la que lo conectó con el hijo del productor Juan Osorio, Emilio, quien también es parte del elenco.

"Aparte de actor, soy cantante, y en 2021 grabé un videoclip (´Regresa a mí´) de un tema ranchero de la telenovela llamada ´Si nos dejan´, a partir de allí subí el video a mis redes sociales, y llegó a manos de Emilio Osorio. Ellos estaban buscando a un actor que hiciera a Vicente Fernandez joven, ven ese video, y me buscan".

Aunque estaba emocionadísimo y más porque él también es de Guadalajara, como Chente, no podía decir nada por un tema de confidencialidad, hasta hace unas semanas. Al verse caracterizado como el Charro de Huentitán, dice, se sintió muy contento, y más porque volvió a su acento de Guadalajara, claro, con algunas modificaciones para ajustarlo al personaje.

SIN PROBLEMAS

También reconoce que como él tiene mucho cabello no tuvo problemas para tener la melena ni las patillas del artista, lo que sí le costó trabajo fue encarnar algunos momentos dolorosos del cantante, porque él también los ha vivido.

"Yo estoy en la etapa de los 20 a los 30 años, donde le batalló por conseguir sus sueños. Me identifico porque yo también he batallado mucho, me vine solo a la ciudad, dejé a mi familia, mis raíces, mis amigos, empecé desde cero. Eso de estar comiendo atún con pan es muy cierto. También Vicente tuvo su parte muy fuerte, él vivió cosas extremadamente fuertes, y me tocó darle vida a eso, a sufrir la muerte de su madre, la muerte de su papá, cuando pierde todo, le cerraron puertas".

Aseguró que ha sido un placer hacer equipo con Pablo Montero, quien da vida a Chente en su edad adulta, ya que como Pablo lo conoció y fueron muy cercanos, hay muchas referencias que ayudaron a la construcción del personaje.

LLEGA EL 14 DE MARZO

"El último Rey, el hijo del pueblo" se estrenará el 14 de marzo a las 20:30 por Las Estrellas. En el elenco también se encuentran Angélica Aragón, Iliana Fox, Jade, Anahí Fraser, Emilio Osorio y Vince Miranda, entre otros.