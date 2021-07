"Chente" dice que ya se encuentra bien de salud

"Queridos amigos, a todos el público quiero decirles que dejen de preocuparse, fue una infección urinaria y que ya me encuentro bien, gracias a todos los amigos de la prensa que siempre me han tratado muy bien, que Dios los bendiga", expresó en el video.

El cantante de 81 años presentó fiebre, dolor corporal y un malestares estomacales que no habían podido controlar, por lo que la familia decidió llevarlo a un hospital privado para que fuera atendido.

En entrevista, su hijo Gerardo Fernández afirmó que su padre estaba bien de salud y descartó que padeciera Covid-19.

"Está todo bien, nada más vino a una revisión de una infección de vías urinarias. No sé cuando vaya a salir pero está bien", dijo afuera del hospital privado.

De acuerdo con medios de comunicación locales, durante la madrugada del martes el intérprete presentó los malestares por lo que la familia decidió llevarlo de emergencia al hospital.

En un principio la familia sospechaba de que Fernández, quien ya fue vacunado, podría haber contraído Covid-19, por lo que fue sometido a una prueba.

--Cáncer y trombosis, las batallas que ha librado Vicente Fernández

Desde que comenzó el milenio la salud de Vicente Fernández no ha pasado por sus mejores momentos, debido a que diversos padecimientos lo han mandado al hospital, pero de todos ha salido adelante, por lo que se espera que esta ocasión no sea diferente.

Medios de Guadalajara informaron que el llamado "Charro de Huentitán", fue internado en una clínica privada el día de ayer, al presentar malestar general y temperatura, su hijo Gerardo en una breve entrevista dijo que se le detectó una infección de vías urinarias, pero que en general su padre estaba bien.

En 2002 Vicente Fernández enfrentó su primera gran prueba, cuando le fue diagnosticado con cáncer de próstata.

"El cáncer es como una gripe, si te agarra débil no la haces, pero yo siempre he sido un hombre de mucha fortaleza", dijo Fernández en su momento a "People" en Español.

Diez años después vuelve a enfrentarse al cáncer, pero esta vez en el hígado. El intérprete de "Mujeres divinas" y "La ley del monte", suspendió en 2012 una gira, cuando le fue detectada una anomalía en el hígado, lo que resultó ser un tumor, éste le fue extraído en su totalidad pero también el 40% de su hígado.

"Le di la bendición a mis hijos y me despedí de mi vieja, le pedí perdón si acaso le falté el respeto en algún momento", compartió el cantante durante una conferencia, la cual fue ofrecida en su rancho Los tres potrillos.

Pero ese momento también estuvo rodeado de polémica, cuando comentó que había rechazado un trasplante de hígado, porque no sabría quién sería el donador, por lo que no podría dormir porque no tendría la seguridad de que no fuera de un homosexual o drogadicto, lo que causó indignación no sólo entre la comunidad LGBTTI, sino a nivel mundial por ser un comentario homofóbico y discriminatorio; así que días después Vicente Fernández se disculpó.

2013 tampoco fue el mejor año para el padre de Alejandro Fernández, porque tuvo que enfrentar una trombosis que le afectó las vías respiratorias, por lo cual se quedó sin voz por un tiempo. Dos años después entró al quirófano para que le fueran retiradas tres hernias ventrales.

Después de su concierto del adiós (16 de abril de 2016), tuvo una lesión en la columna vertebral debido a los muchos años de montar a caballo. En febrero de 2021 Vicente Fernández apareció al lado de su hijo Alejandro y su nieto Alex, en la portada de una revista de sociales, pero en ella se notaba su rostro hinchado y el sobrepeso era evidente; más tarde su hijo Vicente Fernández Jr. explicó que ese aspecto se debía a la cortisona que el cantante debe tomar desde que le extirparon el tumor del hígado.