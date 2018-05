Chelsy Davy, la peor vestida de la Boda Real

La ex novia del Duque de Sussex, Chelsy Davy, fue una más de las invitadas que asistieron a la boda real.



Pese a la historia amorosa que esta mujer tuvo con el Príncipe Harry, al parecer su relación diplomática debe mantenerse al margen.



A pesar de que en esta boda se ha visto de todo, descubrimos que el atuendo de Chelsy no resultó tan afortunado.

La silueta de su vestido es demasiado corta y su elección con la capa simplemente no le favoreció.



Por otro lado, la ex de Harry se presentó en sandalias, cosa que no es tan bien vista en este tipo de ocasiones. Las correas y estilo de este calzado simplemente no fueron una de las mejores decisiones de Davy.



Lo único que podríamos rescatarle es el tocado en plumas que desgraciadamente se perdió en una cabellera desaliñada y despeinada. ¿Será que Chelsy se haya vestido así a propósito?