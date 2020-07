Chelito Delgado confirma salida de Messi del Barcelona

Con la fractura interna del Barcelona, por las constantes diferencias entre directiva, el cuerpo técnico encabezado por Quique Setién, la posibilidad de que el argentino Lionel Messi se marche ha tomado fuerza.

Las reacciones no se han hecho esperar, especialmente de los compatriotas de Messi, como César Delgado, quien publicó un tanto exaltado en redes sociales un mensaje.

"!!! CONFIRMADISIMO !!! Messi se va del Barcelona", redactó el ex jugador del Cruz Azul y ex seleccionado albiceleste, lo que le valió decenas de críticas por tratarse de una noticia no conrmada.

De igual modo, "Chelito" abrió el debate sobre la continuidad de Messi con el cuadro blaugrana. Según la Cadena SER, Messi está enfadado y ya frenó las negociaciones para su renovación blaugrana.