´Checo´ y Red Bull correrán de blanco

Del azul marino al blanco.

Este fin de semana, Sergio Pérez y Red Bull cambiarán de colores y durante el Gran Premio de Turquía, en el RB16B predominará el blanco como homenaje a Honda, que está en su última temporada en la Fórmula Uno.

La tuneada que recibirán los monoplazas de Checo y Max Verstappen está inspirada en el legendario Honda RA 272, que manejó el estadounidense Richie Ginther y que consiguió la primera victoria de la compañía en la máxima categoría en el Gran Premio de México de 1965.

El cambio de colores también se verá en AlphaTauri.

En el calendario original para este 2021 se tenía programado correr este fin de semana el Gran Premio de Japón, que fue cancelado por la pandemia.

"Todos estábamos ansiosos por darles a los fanáticos japoneses de Honda la oportunidad de celebrar nuestra exitosa relación en la Fórmula Uno, en Suzuka, su tierra natal. Con la carrera siendo víctima de la pandemia, simplemente no podíamos dejar pasar el fin de semana sin rendir homenaje a Honda y sus increíbles fanáticos locales al traer un poco de su herencia a Estambul", comentó Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull.

"La decoración elegida para nuestros coches rinde homenaje al notable viaje de Honda en la F1 y esperamos poder darles a los aficionados otra victoria con esos colores legendarios este fin de semana".

Max Verstappen está a dos puntos del líder Lewis Hamilton, en la lucha por el Campeonato de Pilotos.

En la temporada, Honda suma ocho triunfos con el toro rojo, uno de ellos de Checo Pérez en el GP de Azerbaiyán.

PROMETE RECUPERAR RITMO

Sergio Pérez le ha dado 16 puntos a Red Bull en las últimas tres carreras, pero Valtteri Bottas, en este mismo lapso, le aportó 40 unidades a Mercedes. Y al toro rojo le urge que Checo vuelva a estar arriba.

Esa diferencia de coequiperos le ha permitió a la escudería alemana sacarle 33 puntos de ventaja a la austriaca en la lucha por el título de Constructores y hay quienes apuntan a que el piloto mexicano ya estaría pensando en 2022.

"No, en absoluto, todavía hay un largo camino por recorrer. Ya he estado en esta posición y le daré la vuelta a las cosas, no tengo ninguna duda", aseguró el piloto tapatío de 31 años.

"Todavía quedan carreras y cada fin de semana puedes revertir la situación, así que no, en lo absoluto. Estoy deseando afrontar el resto de la temporada. Estamos en una gran batalla en el campeonato de constructores y eso puede cambiar en cualquier fin de semana".