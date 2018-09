Checo Pérez remonta y termina octavo en el GP de Italia

Guadalajara, México.

"El objetivo se cumplió, minimizamos el daño de ayer (sábado), esto nos demuestra lo que podíamos haber hecho este fin de semana, creo que teníamos el potencial para ser el mejor del resto", declaró Checo al finalizar la carrera en Monza, en la que se quedó a menos de un segundo de Esteban Ocon, que no ganó lugares al terminar séptimo, en la misma posición en la que arrancó.



Pérez se tocó en las primeras vueltas con el Haas de Kevin Magnussen, cuando el danés le cerró el espacio en la recta después de salir los dos juntos de una zona de chicanas en un intento de rebase del tapatío.



"Tuvimos un ritmo increíble en la carrera, con un coche muy dañado tras el incidente con Magnussen, desde la tercer vuelta el coche quedó muy dañado, pero aún así el ritmo era muy fuerte", relató Checo.



"Nos tocamos y dañamos los autos, al menos mi coche se dañó bastante (de un costado), me cambió mucho el balance, el coche se iba de frente entonces me subía a los lavaderos para intentar dar vuelta, pero el ritmo era muy fuerte".



Después de ahí Checo dio cuenta de los Williams, del McLaren de Fernando Alonso, de un Toro Roso y hasta con el Ferrari de Sebastián Vettel recuperó un lugar cuando el alemán le había realizado un primer rebase.



El potencial del VJM11 de Sergio era óptimo y le permitió terminar casi en los espejos de Ocon, sin embargo ya no pudo realizar más rebases tras la detención en pits para cambiar neumáticos.



"Era muy complicado pasar, Esteban estaba en el DRS de (Romain) Grosjean, también tuve una mala parada, paré una vuelta tarde, perdí más de dos segundos con Vettel y al final cuando estás en esa posición, siempre te pasan ese tipo de cosas, pero contento con rescatar algunos puntos", agregó Sergio.



"En Singapur tenemos buenas mejoras y debemos de estar bastante competitivos".



Por su parte, el holandés Max Verstappen quien terminó tercero, pero fue bajado hasta la quinta posición por tocarse con Valteri Bottas, se mostró en desacuerdo con la decisión de los comisarios de la carrera.



"La penalidad nos mandó para atrás, yo creo que a Bottas le di el lugar suficiente, obviamente no estoy de acuerdo con la sanción", declaró el piloto de Red Bull.