"Checo" Pérez reconoce mala relación con Esteban Ocon

Northamptonshire.

El piloto mexicano Sergio Pérez aseguró que nunca fue buena su relación con el francés Esteban Ocon, su excompañero de equipo, durante el tiempo que estuvieron juntos en Force India.

"Para ser honesto, (la relación) nunca fue genial, no fue la mejor. No pasamos mucho tiempo fuera del auto, por lo que éramos indiferentes", señaló en entrevista para el portal "f1i.com".

La competencia interior entre Pérez y el galo siempre fue evidente; el acontecimiento más ejemplar fue en el Gran Premio de Singapur, en la lucha de colocarse en mejor lugar, Ocon terminó por chocar contra el muro.

Sin embargo, "Checo" afirmó que es posible que ahora que ya no forma parte del equipo, podría mejorar la relación con el piloto de 22 años, como le sucedió con su excompañero Nico Hulkenberg.

"Me ha pasado antes con Hulkenberg. Siempre es difícil. Somos muy competitivos. Cuando ya no somos compañeros, la relación mejora de repente. Hay pilotos que no pueden separar las carreras de lo que ocurre fuera del coche", explicó.

Sobre su nuevo compañero de equipo, Lance Stroll, que se une en esta nueva etapa con Force India, que a partir de 2019 será Racing Point F1.

"Tiene talento (Lance). Ciertamente ha tenido una mala temporada con su auto. Creo que estará en buenas manos para entregar todo su potencial. Llega a un equipo grande con algunos de los mejores ingenieros del mundo", concluyó.