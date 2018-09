´Checo´ Pérez sin preocupaciones

Sochi, Rusia

El piloto Sergio Pérez señaló que, hasta lo que sabe, no habrá cambios con su escudería Racing Point Force India, tras el enfrentamiento que tuvo el mexicano con su compañero Esteban Ocon en Singapur.

"No se ha hablado nada más después de la última carrera. No sé si habrá algún cambio o no, pero no, nada nuevo", dijo Pérez.

"Checo" luchaba con Ocon por la séptima posición en el circuito callejero de Marina Bay y provocó la salida del francés, razón por la que el nuevo jefe del equipo, Otmar Szafnauer, se manifestó enfadado.

En esta carrera también tuvo un incidente con el ruso Sergey Sirotkin, por lo cual aceptó la penalización en la pasada fecha de la Formula Uno, "Con Sirotkin cometí un error.

Lo perdí de vista, con los espejos es muy difícil de ver para atrás y yo cometí el error y lo pagué. Creo que la FIA hizo bien dándome la penalización".

En cuanto al Gran Premio de Rusia, donde el tapatío consiguió el tercer puesto en 2015, se dijo convencido de sumar puntos como lo ha hecho en este autódromo. "Creo que el coche está funcionando bastante bien, deberíamos ser muy competitivos", dijo Pérez en territorio ruso.