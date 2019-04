"Checo" Pérez no se ve en la Q3 del Gran premio de China

Shanghai, China.

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez (Racing Point) reconoció este viernes que con el estado actual de su monoplaza parece que "no es posible" conseguir entrar en el Q3, reservado a los diez mejores tiempos de la calificación.



"Estaría muy contento si estoy en la Q3 mañana, pero parece que no es posible. Necesitamos muchas décimas, cuatro o cinco décimas, y entonces habrá que ver qué podemos hacer, nos espera mucho trabajo esta noche", contó a la prensa Sergio Pérez, nacido hace 29 años en Guadalajara.



En la segunda sesión de entrenamientos libres de este viernes "Checo" se colocó en la posición número 15 con un tiempo de 1'34.784, segundo y medio por detrás del más rápido, el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).



"No ha sido el día que esperábamos. Empezamos bastante bien en la primera práctica en la mañana. Después para la segunda prueba de la práctica uno hicimos unos cambios que creo que no nos han funcionado y nos han puesto un poco atrás", apuntó.



El piloto tapatío acabó decimotercero en el primer Gran Premio del Mundial en Melbourne (Australia) y en Baréin logró sumar un punto tras acabar en décimo lugar, por lo que este fin de semana su principal objetivo es volver a puntuar.



"Tenemos mucho que analizar esta noche para ver dónde estamos parados y cuánto podemos mejorar para mañana", insistió 'Checo', que disputa su novena temporada en la F1, la sexta en su actual escudería, que tras cambiar de propiedad pasó a denominarse Racing Point, en vez de Force India.



Los entrenamientos libres del Gran premio de China, que será la carrera número 1000 en la historia de la Fórmula Uno, se completarán este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, la tercera de las 21 que integran el Mundial.