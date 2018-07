¡´CHECO´ PÉREZ, MAL Y DE MALAS!

Hungaroring, Hungría

El piloto inglés Lewis Hamilton salió victorioso del Gran Premio de Hungría y relegó al segundo y tercer sitios al alemán Sebastian Vettel y al finlandés Kimi Raikkonen, en ese orden.

Hamilton concluyó con 213 puntos, por lo que continúa como líder de la clasificación de conductores, mientras que su más cercano competidor, Vettel, suma 189, en segundo lugar, y completan el "Top ten" Raikkonen, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Carlos Sainz y Romain Grosjean.

El holandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, tuvo problemas con su caja de cambios, por lo que se vio obligado a abandonar la carrera en la sexta vuelta; así como el belga Stoffel Vandoorne, quien quedó fuera de la carrera por problemas en el motor de su monoplaza en la vuelta 51.

Tras comenzar la competencia en la décimo novena posición, el mexicano Sergio "Checo" Pérez no pudo destacar en el GP de Hungría, pues finalizó en el lugar 14, un sitio después de su compañero de escudería Esteban Ocon.

Luego de un mes de mucha actividad en la Fórmula 1 en la que se dieron cuatro Grandes Premios (Austria, Gran Bretaña, Alemania y Hungría), será hasta el 26 de agosto cuando se lleve a cabo la próxima carrera en el GP de Bélgica.

Un fin desafortunado

>Luego de terminar en la posición 14 del Gran Premio de Hungría, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez aceptó que "no tuvo una buena jornada y que se siente contento por tener un descanso, pues lo necesita mucho".

El mexicano explicó que "han sido unos meses muy duros en la parte mental, he hecho de todo menos enfocarme en ser piloto y aun así estamos dentro de los 10 en el Campeonato de Pilotos. Entonces creo que vamos a regresar más fuertes para la segunda parte".

"Hice una buena arrancada, pero tuve un toque con Leclerc que me hizo perder varias posiciones que ya había ganado. Después de eso, no me pude recuperar", lamentó el mexicano.

LíDER SOLITARIO. Con su triunfo, el piloto británico Lewis Hamilton aseguró el liderato en la Clasificación de Conductores.