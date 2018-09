Checo Pérez luce optimista

En el que será su Gran Premio número 150 desde la arrancada en la Fórmula Uno, Sergio Pérez, piloto de Racing Point Force India, se mostró optimista de que con una buena gestión de llantas el domingo, podría terminar en los puntos en el Autódromo de Sochi.

"Fue (una calificación) muy buena, interesante, divertida. Al final mi vuelta no fue muy buena en la Q3. Me salí en la curva siete y creo que ensucié mucho el neumático trasero y se comportó muy mal el auto en las siguientes dos curvas y perdí lo suficiente", relató el mexicano, quien partirá en la octava posición.



Al no poder mejorar sus tiempos en la Q3, Checo deberá partir dos posiciones atrás que su coequipero Esteban Ocon quien calificó en sexto.



"Creo que tenemos una carrera muy dura para mañana. En la estrategia no fuimos lo suficientemente inteligentes el día de hoy, porque tuvimos la oportunidad de haber ido con el compuesto ultrablando y aún así entrar en la Q3, pero no fuimos los únicos, todos los otros equipos hicieron lo mismo (...) los autos fuera del Top 10 van a arrancar con un compuesto más duro entonces sabemos que el hiperblando no dura mucho, pero tenemos mucha carrera por delante y creo que tenemos buenas oportunidades mañana".



De los 149 Grandes Premios que tiene hasta el momento en su carrera, Checo ha terminado en los puntos en 106, lo que lo hace en uno de los pilotos más rentables de la categoría.



"Será una carrera difícil, quizá un poco como Singapur, pero tengo confianza en que podemos hacer una buena carrera y una buena diferencia (de puntos) para mañana", agregó el tapatío.