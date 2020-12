Checo Pérez es nuevo piloto de Red Bull para la temporada 2021 de la F1

El mexicano Sergio Pérez es nuevo piloto de Red Bull, confirmó esta mañana la escudería.

"Hola Checo" es la campaña que utilizó la organización austriaca para anunciar al volante tapatío, de 30 años de edad, como su nuevo volante.

Red Bull será el cuarto equipo en el que corra el tricolor (Sauber, McLaren y Force India/Racing Point) en su trayectoria dentro de la Fórmula Uno.

"Estoy increíblemente agradecido por darme la oportunidad de correr en 2021. La oportunidad de competir para un equipo que compite por el campeonato es algo que he estado esperando desde que me uní a la Fórmula Uno y será un momento de orgullo para sube a la parrilla con los colores Red Bull junto a Max", comentó Pérez en un comunicado.



Desde el domingo pasado, trascendió que la organización ya habría dado el sí para firmar al mexicano y que el anuncio se daría en estos días.

Pérez acompañará a Max Verstappen para el 2021 y Alexander Albon se quedará como piloto de reserva.

"Pueden estar seguros de que daré toda mi atención la próxima temporada. El equipo tiene la misma mentalidad ganadora que yo y sé que estoy aquí para actuar y ayudar al equipo a luchar por otro título", añadió el tapatío.

Christian Horner, jefe de Red Bull, fue fundamental para la firma del tapatío, ya que —según reportes— convenció a Dietrich Mateschitz, fundador de la organización, de confiar en el mexicano.

"Después de tomarnos nuestro tiempo para evaluar todos los datos y actuaciones relevantes, hemos decidido que Sergio es el conductor adecuado para asociarnos con Max para 2021", explicó Horner.

El propio Checo indicó que Red Bull era su única opción para quedarse en la Fórmula Uno o tendría un año sabático lejos de la categoría, debido a su salida de Racing Point.

BREAKING: Sergio Perez will partner Max Verstappen at Red Bull in 2021!#F1 pic.twitter.com/31xnAstbqn