Checo Pérez admite tensión interna

"Sin duda que ha sido un fin de semana o una semana muy intensa en lo anímico, en lo mental muy duro, poca gente está bien informada de la situación, pero el equipo (está) increíble, haciendo un gran trabajo y al final vemos muchos comentarios en la prensa que no son verdad", declaró el piloto mexicano para la cadena FOX Sports tras la calificación.



Apenas el viernes Bob Fernley, director adjunto del equipo indio, había reconocido a la BBC que se encontraban en banca rota, mientras que el periodista alemán, Dieter Rencken revelaba que las razones para que no llegara un nuevo inversionista al equipo, se debía a las demandas que se habían interpuesto Checo, en reclamo de salario atrasado de 4 millones de dólares, de Mercedes Benz que abastece de motores y reclama el pago de 11 millones de dólares, y del patrocinador BWT que exige otros 4 por un préstamo realizado al equipo.



Checo dejó entrever que su decisión de demandar, fue a manera de estrategia de los administradores para evitar el despido de personal.



"Mi única razón, es que me han pedido que empujara esta ruta (de la demanda al equipo) para salvar 400 empleos de la fábrica, entonces creo que esa es la foto en grande, pero sí, es una posición difícil el estar ahí en medio como piloto, el no poderte dedicar a sólo manejar, es siempre complicado", detalló Sergio.



En lo deportivo los dos Force India quedaron eliminados desde la Q1 por lo que el domingo Esteban Ocon partirá en 18 y Checo en 19 en el fondo de la parrilla, sólo por delante del ruso Andrey Sirotkin.



"Necesitábamos ser perfectos y creo que en la estrategia que hicimos nos equivocamos mucho, esperábamos más lluvia al final y comenzamos a tirar muy temprano. Era obvio que íbamos a estar muy mal, necesitábamos estar hasta la última vuelta, pero tiramos (apretaron) dos antes de la última, entonces con eso nos pone en una posición muy complicada para mañana y al final fue una muy mala calificación", reconoció el tapatío.



Para lograr un buen resultado Pérez no sólo espera tener una buena arrancada, sino que vuelva a aparecer la lluvia como en la jornada del sábado y así poder aprovechar los factores de pista.



"Este es un circuito como Mónaco, la calificación lo es todo aquí, pero bueno, si llega la lluvia o algo, esperemos que podamos sumar algo", pronosticó Sergio.



Después del Gran Premio de Hungría la Fórmula Uno entrará en receso de verano y la actividad volverá hasta la última semana de agosto.