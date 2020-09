´Checo´ no lleva prisa

El piloto mexicano Sergio Pérez no pierde la esperanza de mantenerse en la máxima categoría del automovilismo, la F1, aunque sabe que no será en un equipo competitivo como lo es hoy Racing Point.

"Mi principal objetivo es permanecer en la F1. Pero tiene que ser el paquete correcto, uno que realmente me dé la máxima motivación para dar mi 100 por ciento en cada vuelta.

"También tiene que ser un proyecto a largo plazo, con el objetivo de 2022, porque allí espero que el cambio de reglas tenga un efecto importante. Esa es la razón principal por la que quiero continuar para 2022, porque siento que hay muchas oportunidades", comentó "Checo" a Motorsport.com.

Las opciones para el jalisciense se reducen a Haas y Alfa Romeo, ya que se vislumbra muy complicado otro movimiento de volantes.

Lo que sí descarta el tricolor es la idea de no competir un año y volver la próxima campaña, lo que han hecho otros pilotos como Fernando Alonso.

"No espero tomar una decisión en un futuro próximo. Me tomaré el tiempo que requiera. Si no encuentro nada atractivo en la F1, pensaría en otras series, otras cosas, ya veremos", comentó el tapatío.