´Checo´, con las manos vacías

Guadalajara, Jalisco

El GP de Francia fue una auténtica pesadilla para Sergio Pérez.

El mexicano fue víctima del mal desarrollo que vivió Force India desde los ensayos del viernes, las fallas del sábado cuando perdió una rueda en el despiste y ayer abandonó la carrera gala galo desde la vuelta 27 por falla mecánica.

"Hemos dado un paso para atrás, pero espero que podamos recuperarnos en las últimas carreras", declaró frustrado el piloto tapatío.

La salida de Checo se suscitó debido a una falla en la unidad de potencia del VJM11, debido a problemas con la presión de la bomba de agua del motor.

"Es una lástima porque creo que teníamos oportunidad de pelear por una buena cantidad de puntos, desafortunadamente no los tuvimos el día de hoy, pero lo dimos todo, al final íbamos a aprovechar las circunstancias, pero no se pudo. No vamos con la manos vacías", afirmó Pérez.

Lewis Hamilton, de Mercedes y quien salió en la pole position, no tuvo problemas para llevarse la victoria y tomar de nueva cuenta el liderato de pilotos.

Max Verstappen, de Red Bull, y Kimi Raikkonen, de Ferrari, completaron el podio.