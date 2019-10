´Checarme a tiempo fue lo que me ayudó´

Hay que quitarse el miedo a acudir al médico y checarnos". María Olga Teniente, sobreviviente

"Hay que checarse a tiempo, yo lo hacía a tiempo y eso fue lo que me ayudó, yo les digo a todas las mujeres, incluso dicen que hay mujeres jóvenes, hay que quitarse el miedo a acudir al médico y checarnos", dijo María Olga Teniente, de 65 años.

Fue en este año cuando se detectó una bolita en el seno, por lo que acudió al médico y le explicó que tenían qué quitarlo antes de que se convirtiera en cáncer.

"El médico me dijo: ´hay qué quitarlo antes porque después va a decir, si yo me hubiera operado, el hubiera no existe´, dijo el doctor y fue el momento en el que yo renegando no quería operarme, pero me explicaron que es un arbolito, me quitaron el arbolito, pero me quedaba la raíz y eso me podía provocar el cáncer, por eso decidió el doctor y me dijeron opérate", expresó.

Después de todo el proceso, le quitaron el seno derecho, y aunque no lo siente tan difícil, porque se actuó a tiempo.

"En realidad sí me asusté cuando me comenzaron hacer estudios y estudios, pero tengo una familia que me apoya, tanto mis hijos como mis yernos, me dijeron no ´tiene nada, no pasa nada´, si usted va a trabajarlo psicológicamente y gracias a Dios no fue cáncer, pero antes me quitaron el seno", recalcó.

CÁNCER. Arrasa parejo

María Olga Teniente pensó que solamente la enfermedad le daba a las mujeres en edad avanzada, pero se ha dado cuenta que afecta a jóvenes por igual.

Ayer recibió una prótesis mamaria por parte de una agrupación, por lo que ahora seguirá luchando para ayudar a otras mujeres, porque "gracias a Dios estoy bien", finaliza.