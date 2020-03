Chayanne detiene gira "Desde El Alma", para prevenir COVID-19

El cantante puertorriqueño Chayanne decidió poner un alto a su más reciente gira titulada Desde El Alma, la cual tenía contempladas fechas en países como Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana y España, esto como medida ante la propagación del COVID-19.

El intérprete de Torero y Salomé, compartió un comunicado en el que, por medio de Chaf Enterprises, explica: "Como es de público conocimiento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de declarar el Coronavirus como una pandemia y pide acción para que todos los países tomen las medidas necesarias, siendo la primera de ellas la suspensión inmediata de todos los eventos públicos".

En el comunicado se informa que el cantante expresó su preocupación por sus seguidores, a quienes se refiere: "Mi público sabe que no me gusta posponer o cancelar conciertos, pero esta es una situación que va más allá del control nuestro y tenemos que cuidarnos todos no solo quienes estamos viajando permanentemente, sino el público que asiste a conciertos".

Chayanne puntualizó que espera que la gente siga las indicaciones adecuadas para que el COVID-19 no los afecte y, sobre todo, porque la prevención es muy importante.

En el mensaje, se aclara que tanto la oficina de Chayanne como los promotores encargados de la gira del intérprete, estarán al pendiente de las noticias que emita la OMS y las entidades locales para, de esa forma, poder reprogramar las fechas canceladas: "Por ahora todo es muy incierto y preferimos, de común acuerdo, esperar a ver como evoluciona esta situación".