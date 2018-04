Chayanne se acerca a los 50

Falta todavía un par de meses para que Chayanne cumpla 50 años, pero el cantante puertorriqueño ya se pone nervioso cuando se le toca el tema.



"Me siento súper afortunado de todo lo que he vivido. Pero siento que cometí un error al parpadear, porque han pasado años", bromea el intérprete.



"No me preocupa (envejecer). Estoy muy contento con la vida que he tenido, con los aprendizajes, con los tropiezos. Me siento muy bien. Ahora, con ese cumpleaños, empiezo una gira después. ¡Tienen que venirme a ver para que me digan cómo me ven en el escenario!", agrega.



La muerte de su madre aún sigue siendo una herida abierta para él. Sin embargo, Chayanne, quien estrenará su nueva balada, "Di qué Sientes Tú", este jueves en los Premios Billboard, agradece por su familia.



"Con mi padre hablo de madurar. Me dice que siempre tenemos 20 hasta que nos miramos al espejo", comparte con humor el también bailarín y actor.



El boricua se ve reflejado en su hijo, Lorenzo. Él sí tiene 20 años y gracias a los rasgos que heredó de su padre, y a las redes sociales, ya tiene fans por legiones.



Chayanne ríe tras oír que su vástago se ha vuelto un rompecorazones... al menos virtual.



"Es noble, estudiante. Le digo que disfrute la vida. Que todo es un balance. Que cada acción tiene una reacción. Es mucha conversación la que tenemos. Nunca he decidido por él. Siempre le he dado alternativas para que él decida".



El ídolo de la música latina exploró los géneros urbanos con figuras como Ozuna y Wisin, y ahora está de vuelta en un género donde se siente más cómodo.



Grabado en una casona del Centro Histórico de la CDMX, el video de "Di qué Sientes Tú" toma como eje la idea de no callarse los sentimientos. El artista lo interpreta en escenarios repletos de libros, listos para ser llenados.

"'Di qué Sientes Tú' habla de que algunas veces no nos expresamos. Lo que está diciendo es: 'habla, di lo que sientes, declárale el amor'. Porque por situaciones difíciles vamos a pasar'".



No cree, como piensan algunos, que el romanticismo esté en crisis ni que la balada vaya a desaparecer.



"El romanticismo no se muere", sostiene. "En momentos de tranquilidad uno siempre quiere escuchar una balada.



"Te puedo mencionar '...Y qué Culpa Tengo Yo?', 'Vuelve', 'Y Tú Te Vas', 'Dejaría Todo', 'Yo Te Amo'... Han sido canciones que la gente canta conmigo, que me dicen: 'estaba en la universidad o en aquella fiesta cuando escuchaba ésta'. Siempre va a existir".



Aún no se anuncia, pero Chayanne garantiza que su nueva gira pisará varias ciudades del País a finales de este año. Así que sus fans mexicanos le pueden guardar un pastel de cumpleaños.



"Lo celebro en junio (el 28), pero en México nos comemos el pastel.



"Estoy lleno de energía, de planes, sacando cosas nuevas, con la ilusión de que le guste a la gente lo que estoy sacando, sudando en los ensayos para presentarme en el escenario".