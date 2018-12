"Chávez no fue rival para mí" : Canelo Álvarez

En mayo de 2017, Saúl Álvarez experimentó subir de división y aunque fue en un combate en las 164 libras, "el Canelo" dice que aquella velada no le sirve de parámetro porque simplemente no tuvo rival. Su oponente aquella noche fue Julio César Chávez Jr, a quien apaleó en 12 asaltos sobre el

ring de la T-Mobile Arena de Las Vegas.



"No pudiera decir eso esa noche, no tuve rival no sé si todavía en ese peso esa es la intriga soy peleador de élite que debe adaptarse a cualquier situación el reto es subir de peso y estoy listo para eso", declaró Álvarez.



En el corazón del Madison Square Garden, donde el sábado intercambiará golpes Saúl "Canelo" Álvarez ofreció su última conferencia de prensa previo al combate con Rocky Fielding.



El mexicano enfatizó que subir a las 168 libras, después de coronarse en las 160 en septiembre contra Gennady Golovkin, es un reto que afronta como deportista de alto rendimiento.



"La ventaja la tienen él en lo que es el peso por eso estoy subiendo a la zona de confort, es el riesgo que tomo soy peleador fuere que puede adaptarse a eso y el sábado vamos a probarlo. Creo que soy un peleador de la élite que ha pasado por muchas de estas peleas, si vale me he considerado una persona de mentalidad muy fuerte y que sabe lo que quiere que estar consciente de lo que es lo más importante, nunca me confío de nada siempre entreno al 100% porque en este deporte es en el que menos te debes de confiar, un solo golpe puede cambiar todo y en estas alturas no puedo permitir esto, siempre me gusta estar enfocado y cuando me suba el ring", señaló el mexicano.



Álvarez planea regresar a las 160 libras, pero no descarta que si hay más peleas atractivas en las 168 libras, las tomará.