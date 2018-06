Charlyn Corral decide quedarse en el Levante

Cd. de México.

La Pichichi mexicana decidió darle la opción al cuadro de Valencia, pues aunque hubo ofertas de clubes españoles y de otros equipos de Europa, no quiere irse sin ver campeón al conjunto granota.



"El club hizo un gran esfuerzo para mejorar la oferta de otros clubes y también soy una persona agradecida porque Levante apostó por mí en momento difíciles de mi vida deportiva y ahora con un excelente proyecto en puerta, estoy segura que vamos a pelear por los primeros lugares", mencionó.



La delantera comentó que va a pelear por otro Pichichi más en su carrera porque esta distinción no sólo es para ella, sino también para el equipo, al que espera seguir impulsando a los primeros lugares con goles.



"Soy una jugadora que se exige todos los días, que siempre quiere más y sobre todo que busca apoyar al equipo a conseguir sus metas. Me gustó mucho el proyecto que se plantea para este torneo y estoy segura que se está armando un plantel para hacer historia", abundó.



Charlyn, quien también fue reconocida entre las 100 mujeres más poderosas de México por Forbes, se concentrará el próximo domingo para iniciar trabajo de cara a los Juegos Centroamericanos, pues la Selección Mayor viajará a Acapulco para hacer trabajo de pretemporada.



"En ese sentido también cuento con todo el apoyo del equipo, que me ha permitido estar con la Selección y tomar parte en competencias importantes", agregó.