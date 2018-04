Charlyn Corral agradece apoyo de la afición

La mexicana recibió un total de mil 600 menciones de parte de los cibernautas, quienes la reconocieron como la mejor de la Jornada 26, luego de que le anotó un hat-trick al equipo de Santa Teresa.

"Estoy feliz, ha sido una semana redonda para mí, dejé atrás la lesión, el problema que me había tenido preocupada, se me dieron los goles y aquí seguimos apoyando al Levante para que siga luchando por estar entre los 8 mejores de la Liga, y así poder asegurar el lugar para la Copa de la Reina", explicó a CANCHA.



"Muchas gracias a todos los que votaron por mí, la gente de las redes sociales siempre tiene comentarios positivos para mí, me dan muchas frases de aliento, y eso muchas veces nos hace el día".



Charlyn se impuso a Zenatha Coleman del Zaragoza, quien apenas tuvo 231 votos, luego de que fue pieza fundamental para ganarle a la Real Sociedad.



En la pelea también estuvo Toni Duggan del Barcelona, que tuvo 107 menciones. La jugadora inglesa tuvo una destacada actuación la jornada pasada, anotando su gol 11, que la tiene como la mejor romperredes del conjunto catalán.



"Sin duda el apoyo de mi familia, de mis padres, que se desvelan cada semana para ver mis partidos ha sido fundamental para poder superarme todos los días, a ellos les dedico mis goles. Siento que podemos tener un buen cierre de torneo y quiero concentrarme en no abandonar la zona de clasificación", afirmó.