Charlie Sheen niega haber amenazado a una mujer

Charlie Sheen negó haber amenazado a una mujer, que lo demandó por haberla expuesto al VIH, para que firmara un acuerdo de confidencialidad al respecto, informó TMZ.

En nuevos documentos legales que obtuvo el medio especializado, la estrella de Two and a Half Men dijo que la inmigrante rusa, quien ha preferido mantenerse en el anonimato, firmó el acuerdo en el que se comprometía a no hablar de la enfermedad del actor sin ningún incidente u objeción porque quería salir con él.

La mujer, quien aparece en la demanda como Jane Doe, alega que Sheen la expuso al VIH debido a que sostuvieron relaciones sin protección y sólo después de esto le dijo que era portador del virus.

La supuesta víctima explica que cuando buscó tratamiento médico Sheen la llamó para firmar un acuerdo de confidencialidad, que ella aceptó sólo porque en ese momento el actor estaba rodeado de cuatro hombres y temió por su seguridad.

Además argumentó que, al ser de otra nacionalidad, no entendió por completo el contenido del acuerdo.

Sheen dice en su respuesta legal que estaba rodeado de personas porque eran necesarias para la firma del contrato.

El histrión argumenta que conoce desde hace tiempo a su demandante, que ella sabía de sus problemas de salud, y que ahora sólo quiere extorsionarlo.

Sheen fue diagnosticado como portador de VIH en el 2011 y lo dio a conocer públicamente en el 2015.