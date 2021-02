´Chapo´, ´Mayo´ y Amado, amigos de JC Chávez

"Desafortunadamente todo mundo sabe que en la ciudad están los narcotraficantes más buscados del mundo, pero son mis amigos nada más. No puedes negarte a darles un saludo, es mejor tenerlos de amigos que como enemigos.

"Imagínate que llegaban dos camionetas blindadas, llenas de gente armada que decía: ´Sabes qué, te quiere conocer el patrón, ¿vamos o te llevamos?´. Yo iba por las buenas y es por eso que, gracias a Dios, conozco a todo el mundo y no me pasó nada. Si me hubiera puesto sangrón ya me hubieran matado", dijo en un podcast del periodista Javier Alarcón.

"No nada más al Chapo, he conocido a todos los narcotraficantes más buscados como Amado Carrillo, al Azul (Esparragoza), al Mayo (Zambada). A todos los conozco y todos han sido amigos míos, pero hasta ahí nada más. Esa gente, si tú los conoces, es gente buena", apuntó.