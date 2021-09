Chantajea CNTE... y no da clases

En Chiapas, quieren reactivar su caja de ahorro, plazas para egresados de normales, cambio de autoridades educativas, castigo al Gobernador Rutilio Escandón por actos de represión, que se eliminen las investigaciones contra su dirigente, Pedro Gómez, por manejo ilícito de recursos, y entrega de insumos.

En Michoacán, bloquean trenes y frenan clases. Toman casetas y edificios de gobierno. Sus reclamos son: más plazas, pagos atrasados y prestaciones, mejorar servicios de salud y que los reintegren en la nómina federal para evitar el pago diferenciado. Pieza clave en la aprobación de la Reforma Educativa de la 4T, la dirigencia de la CNTE ha tenido un trato privilegiado del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido recibida en 18 ocasiones por el mandatario en un trato inusual. Pero la CNTE lejos de aceptar distintas prebendas recibidas ejerce actos de fuerza para obtener mayores ventajas. Ayer el Presidente López Obrador arremetió contra los dirigentes de la CNTE.

Luego de recordar que su movimiento político electoral siempre defendió a los disidentes les reclamó el maltrato que le han dado, como cuando le bloquearon el paso durante su gira por Chiapas el pasado fin de semana. "Se pasan, y les puedo decir: Consulten a las bases si son democráticos; pregúntenle a los maestros, a las maestras si es correcto lo que hacen de darme a mí ese trato". Especialistas en educación recordaron que administraciones anteriores han negociado y han cedido a las demandas de la CNTE, sin que la educación en el país haya tenido beneficio alguno.

"Cuando el Gobierno le concede demandas a la Coordinadora, es como cortarse un brazo en altamar, pensando que un tiburón se va a saciar con eso y te va a dejar de perseguir, es un sinsentido ceder a los chantajes", opinó Érik Avilés, fundador de Mexicanos Primero en Michoacán Carlos Ornelas, experto en Educación Básica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) coincidió en que producto de las negociaciones entre el Presidente y la CNTE no ha habido beneficios para la educación, sólo para intereses políticos de ambas partes, en especial del magisterio radical. "Los de la Coordinadora han ganado y saben que van a ganar y por eso la semana pasada hicieron rehén tres veces al Presidente que dice que no puede ser rehén de la Coordinadora, no dialogó con ellos, pero dio instrucciones a la Secretaria de Educación Pública para que los reciba", expuso Ornelas.