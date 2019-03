Chanel da último adios a Karl Lagerfeld en desfile de nieve

París, Francia.

Chanel dedicó un último adiós a Karl Lagerfeld en el Grand Palais de París, a dos semanas de su muerte, con un desfile en el que participaron Penélope Cruz y Cara Delevingne.



Más de mil invitados acudieron al acto en el que se presentó la colección otoño-invierno 2019-2020 y que arrancó con un minuto de silencio en honor al diseñador.



La firma recibió a los asistentes con un pequeño cartel de recuerdo, un dibujo de Lagerfeld a carboncillo en el que aparece hablando con Coco Chanel, fundadora de la casa, bajo el título "El ritmo continúa", con lo que muestra su voluntad de que la transición sea lo más imperceptible posible.



Delevingne abrió el desfile con un abrigo extralargo en pata de gallo, sobre un conjunto blanco y negro en "tweed" estampado a cuadros de pantalón de pata ancha y camisa con escote en v.



Naomi Campbell lució un traje en "tweed" dorado y negro de la línea "Métiers d'Art" de la firma.



Penélope Cruz fue la encargada de cerrar la pasarela con una falda corta con pluma y pedrería.



La actriz desfiló con una flor blanca en la mano al ritmo de "Heroes", tema clásico de David Bowie.



En la presentación la última colección diseñada por Lagerfeld, también estuvieron amigas cercanas como las actrices Kristen Stewart y Marion Cotillard, la modelo Claudia Schiffer o la cantante Janelle Monáe.



En la pasarela se incluyeron fragmentos de narraciones del fallecido diseñador.



"Hoy estamos ante la más absurda reanimación de marcas, pero en aquel momento eso no se hacía, se necesitaban nombres nuevos, había un mundo nuevo por construir", se escuchó en la grabación.



"Cuando me lo propusieron por segunda vez acepté porque todo el mundo me decía: 'no lo hagas, no va a funcionar', pero fue la primera vez en la que una marca volvió a estar de moda".

Delevingne mostró su agradecimiento al fallecido diseñador.

Janelle Monae fue una de las asistentes a la gala.