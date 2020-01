Chalán sin riesgo de interrupciones

Díaz Ordaz, Tam. - Para beneplácito de los usuarios del Chalán utilizado para el cruce internacional entre Los Ebanos Texas y Díaz Ordaz, ha concluido la temporada de riegos de asiento en las superficies agrícolas con lo que se elimina el riesgo de interrupción del servicio al menos por 2 meses más.

Marco Antonio Garza Acosta concesionario del medio de transporte, dijo que en esta temporada no fue necesario que se interrumpiera el servicio ya que al no requerirse mucha agua para riego en el distrito 025 el nivel solo se elevó unos treinta centímetros, por lo que no existió ningún tipo de riesgo para los usuarios.

Regularmente durante la temporada de riegos al elevarse el nivel del agua en demasía que represente un riesgo para la seguridad de los usuarios, el servicio se interrumpe por hasta 2 meses, obligando a los residentes de ambos lados de la frontera a utilizar los puentes de Reynosa o Camargo aumentando sus gastos y riesgo en carretera.

En esta ocasión el servicio no fue interrumpido para beneplácito de los residentes de ambos países que pudieron utilizarlo durante la temporada navideña evitando las largas filas de hasta cuatro horas de espera en los puentes internacionales.

SERVICIO GARANTIZADO

El concesionario agregó que al menos durante lo que resta de enero, febrero y parte de marzo el servicio está garantizado, y podría ser hasta la última quincena de marzo cuando se interrumpa el servicio si existe riesgo para los usuarios el elevarse el nivel del agua.