‘CH17’ defiende a Vela y Dos Santos

Londres, Inglaterra

El delantero mexicano Javier Hernández defendió a sus paisanos Carlos Vela y Jonathan dos Santos tras su decisión de fichar por clubes de la MLS.

El atacante del West Ham consideró que no es mejor futbolista aquel que milita en Ligas europeas.

“En México sólo ven el lado negativo a todo... Nosotros tratamos de buscar nuestra felicidad, mi felicidad es haber venido al West Ham, pero no por eso soy mejor jugador o mejor persona que Carlos Vela o Jonathan dos Santos”, explicó Chicharito en conferencia.

“A mí no me gusta que me pongan como ejemplo por haber venido al West Ham, porque yo soy diferente a ellos.

Para Hernández cada quien tiene sus razones y si “Jona” quiso estar con su hermano en el Galaxy de Los Ángeles es muy respetable.

“Si Jonathan dos Santos se fue a jugar con su hermano, que era un sueño que tenía, que lo vio en Villarreal, que van a estar muy bien y van a estar viviendo una mejor vida”, apuntó.

El menor de los Dos Santos ya juega en el Galaxy al lado de su hermano Giovani, mientras que Vela emigrará en 2018 a Los Ángeles FC, tras estar medio año más con la Real Sociedad, donde arranca su séptima temporada.

Además, “Chicharito” reconoció que no salió bien de Alemania.

“Terminé mal en el Bayer Leverkusen, donde tuve dos años increíbles, con buenas experiencias, con buenos sabores de boca y ahora en este club histórico espero hacerlo de la mejor manera”, comentó.

El delantero de la Selección Mexicana y los Hammers abren la temporada de la Premier League inglesa el domingo de visita en el Old Trafford, casa del Manchester United, club que llevó a Hernández a Europa, en 2010.