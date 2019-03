CFE no aprobó contratos leoninos de gasoductos: AMLO

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los contratos firmados en la pasada Administración para la construcción de gasoductos no fueron autorizados por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Aunque descartó la posibilidad de revocar o cancelar los contratos con base en esa falla legal, el Mandatario advirtió que tienen un vicio de origen.



"Legalmente no queremos cancelar los contratos, nada más les puedo decir que tienen una falla de origen, no fueron aprobados estos contratos por los consejos de administración, no se aprobaron por el Consejo de Administración de la CFE", dijo en conferencia en Palacio Nacional.

"¿Eso no les quita validez a los contratos?, se le preguntó.



"Es un asunto de interpretación jurídica, pero no estamos en ese terreno, lo que queremos es: A ver, vamos a sentarnos a revisar contrato por contrato y a llegar a acuerdos en los mejores términos", dijo.



López Obrador denunció que la CFE tiene que pagar por los gasoductos hasta ocho veces más de lo contratado, ya que no sólo tiene que cubrir la construcción de la obra, sino todo el financiamiento de la misma.



Aun cuando la Comisión es la que costea la construcción, dijo, los ductos nunca pasan a manos del Estado ya que siguen siendo propiedad privada.



"Y, si por alguna razón, como sucede, se detiene la construcción, la CFE tiene que pagar multas a la empresa", manifestó.



El Jefe del Ejecutivo insistió en la necesidad de renegociar los contratos con las empresas involucradas, para tratar de reducir los costos que esas obras representan para el Gobierno.



"Quiero aclarar que no buscamos afectar a las empresas, que queremos que se llegue a un acuerdo, que busquemos una salida justa, equilibrada, que no perjudique al interés público y que tampoco las empresas salgan perjudicadas".

Las pérdidas

Tras las declaraciones, Presidencia difundió un documento de la empresa en el que se detalla que la pasada Administración permitió la firma de contratos en condiciones desventajosas para México, incluso frente a su socio comercial, Estados Unidos.



De acuerdo con las gráficas, en México es tres veces más cara la transportación del combustible para la generación de electricidad.



En el vecino país, el costo por transportar 1 millón de pies cúbicos de gas al día es de 3 mil 420 dólares, mientras que, en territorio nacional, se eleva hasta los 10 mil 574 dólares.



En el documento, la CFE advierte que la tasa de rentabilidad de los gasoductos ha caído después de la reforma energética, ya que pasó del 21.2 por ciento al 15.5 por ciento.



Refiere que, actualmente, por "caso fortuito o de fuerza mayor" están detenidos un total de cuatro ductos cuya construcción está a cargo de las empresas TransCanada, Sempra Energy-Ienova, Fermaca y Carso.