CFE lista para generar energía si no hay inversión privada López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si el sector empresarial no quiere invertir en el sector eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está preparada para abastecer al país de energía.

El mandatario federal señaló que el gobierno ha dado certidumbre a la iniciativa privada para que puedan producir y vender energía en un 44 por ciento, mientras que la CFE se quedará con 56 por ciento, "hablamos con claridad con el sector empresarial porque hablaban de certidumbre y no anduvimos con medias tintas".

"Se les dijo con claridad que cuando menos vamos a terminar con la misma proporción: 56 por ciento para la CFE y 44 para el sector privado. Vamos a competir, ellos tienen que invertir, tienen que abastecer de energía al mercado de acuerdo a la proporción de la demanda", apuntó.

Sin embargo, López Obrador indicó que si no hay inversión empresarial, puede que la Comisión Federal crezca su participación en el mercado hasta en un 70 por ciento.

"Si ellos no invierten y no producen energía eléctrica lo vamos a hacer nosotros, pero si no invierte el sector privado lo vamos a hacer nosotros y puede que terminemos el sexenio con el 60 o 70 por ciento de la producción", sostuvo.

El jefe del Ejecutivo federal confió que en la nueva etapa de recuperación del sector eléctrico, la CFE pueda ser rentable por las condiciones inmejorables en las que se encuentran sus instalaciones y producción.

desde la Unidad Geotermoeléctrica de Los Azufres destacó que la nueva administración de la empresa productiva del Estado garantiza la honestidad de sus funcionarios y la reestructuración de su deuda.

"La conclusión es que la CFE, en esta nueva etapa, va a ser muy rentable en términos económicos, que vamos a reestructurar su deuda. Se está mejorando mucho su administración con el componente de la honestidad y la austeridad", dijo.

El presiedente mexicano apuntó que en la medida en que estos objetivos se cumplan, la Comisión Federal de Electricidad será fundamental para el desarrollo del país.

En este marco, destacó que entre las prioridades de su gobierno está ayudar a los que menos tienen a través de los programas sociales, así como el rescate de Pemex y la CFE, para detonar el desarrollo y garantizar que no se endeudará al país.