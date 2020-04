"CFE ES UNA MAFIA DE PODER"; pagas o te cortan la luz; la amenaza

La Comisión Federal de Electricidad en Reynosa, mantiene una mafia de poder y sigue aprovechando para afectar al consumidor, cobrando altísimos recibos que dañan a la economía de las familias más vulnerables y no hay quien pare a la paraestatal que "hace y deshace" en la frontera, ya que lo único que reciben son amenazas de cortes.

RECIBOS HASTA DE 50 A 90 MIL PESOS

La pandemia está dejando vulnerables a los ciudadanos, ya que muchos no tienen empleo y por consiguiente no hay dinero para pagar por el servicio, que además llega elevado y no hay quien de la cara para atender a los usuarios.

Un habitante de la colonia Benito Juarez, quien prefirió omitir su nombre, explicó que le llegó un recibo por 50 mil pesos, cuando es la única persona que habita en la vivienda y aunque ha pedido solución, en la dependencia le señalan que debe pagar o le cortarán la electricidad.

"Me amenazaron con que me van a cortar la electricidad, yo no estoy trabajando ahorita, no nos dejan trabajar, soy una persona que vive al día, pero la CFE no nos escucha y al contrario o pagas o te cortan la luz", dijo el adulto mayor casi al borde de las lagrimas.

En otros casos, el recibo de la CFE, llega hasta en 10 mil, 70 mil y hasta los 90 mil pesos, que es considerado un agravio a las familias, porque les llega el costo como si fueras grandes empresas o maquiladora.

"Nosotros no consumimos tanta cantidad de energía, ya hasta cambiamos los aires acondicionados por unos de menor capacidad, pero nos sigue llegando la misma cantidad, es una burla para las familias, necesitamos que se haga algo en la CFE que tomen cartas en el asunto porque es lamentable lo que nos hacen a las familias", dijo Juana Sánchez, comerciante a quien el recibo le llegó en 70 mil pesos y quien vive en una casa pequeña.

La pandemia del Covid- 19 está dejando en desamparo a familias, empresarios y comerciantes, pero a pesar de las quejas de los usuarios, nadie da la cara, ni tampoco dan respuesta a la situación por la que pasan los ciudadanos.

"Es una mafia de poder que está ahí en esa dependencia, porque siempre es lo mismo, necesitamos que el Gobierno Federal ponga orden, que saquen a la gente que no está trabajando para la ciudadanía y que por el contrario la está afectando", expresó otro ciudadano también afectado por los altos costos de la enérgica eléctrica.

"Yo tengo un abanico y una televisión, solo eso y dos cuartos, pero me llegan recibos muy caros que no puedo pagar, va uno a la CFE pero solo te dicen que pagues o pagues", recalcó un vecinos de la colonia Cumbres.

Legisladores federales han señalado que no hay sensibilidad por parte de la CFE, porque se ha planteado que den plazos para que puedan pagar ante la pandemia, pero no hay respuesta y quieren seguir recaudando pese a la crisis sanitaria.

DE PUERTAS CERRADAS

La CFE en Reynosa, no da respuesta a las quejas de los ciudadanos, no da entrevistas ni información de como están trabajando, es una dependencia de puertas cerradas, que incluso "sujetos" acosan a los reporteros cuando acuden a realizar el trabajo periodístico, acechando, tomando fotografías y videos a quien se acerca a la dependencia

El Mañana de Reynosa y La Tarde, demandan a la CFE deje realizar la actividad periodística en forma libre, sin acoso a los trabajadores de la información.

Desde hace mucho tiempo que no se acepta dar entrevistas sobre algún tema en particular, por lo que se hace el llamado al Gobierno Federal, para que actúe.

ACOSA. El Mañana demanda a la CFE hacer el trabajo periodístico sin acoso, esta persona acosó a reportera al acudir a la dependencia.

LIBRE. Se demanda a la CFE libre ejercicio periodístico, ya que sujeto acosa cuando se acude a la dependencia.