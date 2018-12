"Cetram Chapultepec se cancela": Sheinbaum

La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, adelantó que se cancelará el proyecto de modernización del Cetram Chapultepec, el cual incluía una torre de 49 niveles de altura.

En conferencia, reiteró que se retirarán las concesiones de los centros de transferencia modal en los que haya incumplimientos y los que hasta el momento no haya obras en curso.

Cuestionada sobre el caso de Chapultepec, que está en pausa, Sheinbaum dijo que "es parte de lo que estamos quitando porque no tiene sentido. Me voy a reunir con parte de quienes son concesionarios, estamos en el proceso jurídico porque quiere decir que no les interesa mucho".

"No, no va a haber torre", agregó.

"Vamos a quitar las concesiones en todos los casos en que haya incumplimientos. Hay muchísimos Cetrams en donde no han empezado nada, tienen años de concesionados y no hay nada de construcción", añadió.

El cinco de diciembre al tomar protesta a su gabinete, Claudia Sheinbaum adelantó que también se cancela el proyecto de Cetram de Constitución de 1917, que incluía un centro comercial y ahora en lugar de esa plaza se hará una preparatoria del Instituto de Educación Media Superior (IEMS).