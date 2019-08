Cesarán a empleado que sugirió incendiar a mujeres por protestar en Yucatán

Mérida

El gobernador de Yucatán, el panista Mauricio Vila Dosal, conrmó vía Twitter que Fausto Enrique Loria Ortiz es empleado de la Fiscalía General del Estado y anunció que dispuso sea dado de baja, luego de que pidió incendiar a mujeres que protestan por la violencia en su contra. EL UNIVERSAL informó que Loria Ortiz fue criticado en redes sociales porque en su Facebook pidió que una pipa rociara con gasolina a las mujeres que protestaban. Ante ello, el gobernador dijo que los comentarios del empleado contravienen la postura del gobierno de no permitir ni solapar violencia contra las mujeres. "En Yucatán no toleramos la violencia contra las mujeres... He dado la instrucción de que sea dado de baja inmediatamente de su cargo", escribió Vila Dos

El comentario de Fausto Enrique alteró a mujeres y grupos feministas, quienes criticaron que viniera de un empleado de la misma FGE. "Como conar y denunciar si en la misma Fiscalía piensan así", respondieron varias usuari