César Pacheco, dispuesto a todo

Guadalajara, Jalisco.

César Pacheco es uno de los novilleros admitidos en el Centro de Alto Rendimiento Taurino que busca a la próxima figura del toreo.

En días pasados, falleció su abuelo Francisco, de quien heredó la afición a los toros y hoy le brinda un aliciente extra.

"Se convierte en mi segunda gran motivación. El deseaba verme triunfar, verme convertido en el número uno y es lo que voy a hacer", expresó Pacheco, que en sus tiempos libres trabaja con su mamá, quien es comerciante.

"Me encanta todo lo que rodea al toro, pero también tengo una madre que se levanta todos los días muy temprano para darle el sostén a una

familia. Me llena mucho de ilusión poder sacarla de trabajar un día y qué mejor que toreando, haciendo lo que me gusta y me apasiona", agregó.

El novillero con caballos debutó en 2015 y estuvo durante 9 meses en la escuela española del CITAR.

En un lapso de 4 años en el País, el zacatecano, de 19 años, ha toreado sólo en 7 novilladas y está dispuesto a ser uno de los ganadores para revertir esos números.

"El medio del toro es complejo por los pocos festejos o que ya tienen su círculo de toreros muy cerrado. Ésta es una gran oportunidad para sacar la cabeza y llegar a las mejores plazas de ahí colocarnos en un buen sitio como novillero puntero.

"Ante todo estoy muy responsabilizado porque también vienen extranjeros y me gustaría que el ganador fuera mexicano y qué mejor que ese sea yo. Me voy a esforzar para serlo".

De 60 aspirantes de todo el mundo habrá 6 novilleros ganadores que permanecerán 60 días aislados con actividades taurinas.

"Lo que se tenga que hacer, al costo que sea, es algo que amo, que hago con gusto, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea.

"Como torero trato de ser siempre sincero, haciendo lo que siento, lo que creo que hay que hacer y claro, intentando escuchar al público.

No me puedo definir como un torero artista o de arrojo, sino un torero sincero que hace en el momento lo que él siente y lo que público necesita", añadió el diestro.