Cesan a cuatro funcionarios por nexos con García Luna

Ciudad de México.

"No podemos ser ingenuos", dijo hoy el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, al anunciar el relevo de cuatro funcionarios que, en el sexenio de Felipe Calderón, tuvieron relaciones de trabajo con su secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Se trata de dos personas que se desempeñaban como directores generales en la Guardia Nacional, así como a un director de administración de penales y a otro "de menor nivel", quienes, según Durazo, tuvieron algún tipo de vínculo directo en sus respectivas trayectorias con el exsecretario de Seguridad que actualmente enfrenta cargos criminales en una corte de Nueva York, en Estados Unidos.

La afirmación "no podemos ser ingenuos", proferida hoy por el funcionario, se refiere en concreto al cruce de trayectorias entre personal activo de la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, pues, sostuvo, en el desarrollo de las trayectorias es cuando se construyen las redes de complicidad.

En su exposición durante la conferencia de prensa matutina presidencial, realizada este martes en Tepic Nayarit -primer punto de una gira de trabajo que recorrerá esta semana el noroeste del país- el titular de Seguridad precisó que no hay causa penal contra ninguno de los "relevados".

"No hay procesos penales porque no se les está despidiendo porque se les haya encontrado irregularidad en su desempeño. Pero no podemos ser ingenuos y sabemos que las redes de complicidad se van tejiendo cuando las trayectorias profesionales crecen.

"No hay que sorprendernos con los nombres, porque las trayectorias se cruzan y se construyeron las complicidades que hoy están saliendo a flote", dijo.

Según Alfonso Durazo, han avanzado en la depuración cuidando no lesionar a personas que hayan cumplido tareas institucionales, pero fue insistente en declarar que están excluyendo de los equipos de trabajo que haya tenido relación con García Luna.