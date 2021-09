Certificará Coepris a Secundaria General ´Adalberto J. Argüelles´

"Padres de Familia de la Escuela Secundaria General "Adalberto J. Argüelles" de parte de la Dirección de la Escuela y de todo su personal, les enviamos un cordial saludo, aprovechando la oportunidad para informarles que desde el pasado martes 21 de septiembre que iniciamos las clases presenciales, hemos seguido atendiendo los protocolos sanitarios de salud en el filtro de la entrada de la Escuela, donde se realiza aplicación de gel antibacterial, chequeo de temperatura, aplicación de sanitizante, etc."

"Al llegar sus hijos al salón de clases, el maestro de la clase de la primera hora, también realiza la revisión, por lo que les recordamos que el primer filtro es en su casa, si ustedes notan que su hijo anda enfermo, por favor no enviarlo a la escuela."

"Ya recibimos la visita de Coepris, con la finalidad de realizar una revisión de los puntos indicados para el inicio de clases como son: Filtros, señalización en pasillos, agua suficiente en los sanitarios, uso de cubrebocas, sana distancia en los salones de clase, señalización de los bancos que no se deben usar, sanitización de los salones de clases, limpieza de los mismos, etc."

Por otra parte, también se les pidió que si sus hijos ya cuentan con el uniforme, ya lo pueden llevar, aunque todavía no es obligatorio, por lo que en caso de no tenerlo, se les sugirió llevar playera blanca y pantalón de mezclilla azul que no esté despintado ni roto.

"Les pedimos que sus hijos respeten la hora de entrada. 8:00 Primeros años, 8:10 Segundos y 8:20 Terceros, más adelante sólo tendrán una tolerancia de 10 minutos después de la hora de entrada y posteriormente se cerrará el portón principal", finaliza diciendo el comunicado.