"¡Cerraremos la maldita frontera!"

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cerrar el tráfico comercial en la "maldita" frontera con México si el Gobierno del País no detiene la llegada de dos presuntas caravanas de migrantes centroamericanos que, aseguró, se dirigen hacia el norte.

"Otras dos caravanas se están desbordando y México podría pararlas muy fácil. ¿Y saben qué? Si no lo hacen les va a costar muchísimo dinero. Honestamente", aseguró hoy Trump en un mitin en Grand Rapids en Michigan.

Beautiful #MAGARally tonight in Grand Rapids, Michigan - thank you, I love you! MAKE AMERICA GREAT AGAIN!! https://t.co/3xlMOaaTR5