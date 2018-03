Cerrará Toys ´R´ Us sus tiendas en EU

Toys ´R´ Us Inc. informó ayer a sus empleados que la cadena venderá o cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos, un colapso que amenaza hasta unos 33 mil empleos en los próximos meses, reveló el diario The Wall Street Journal en su edición en línea.

La publicación indicó que la cadena comercial de 70 años, que pidió la protección de bancarrota en septiembre pasado, tiene más de 700 sucursales en Estados Unidos, que incluyen las tiendas Babies ´R´ Us.

David Brandon, director ejecutivo de la empresa, entregó el mensaje a los empleados en las oficinas corporativas en Wayne, N.J.

Ésta sería una de las mayores liquidaciones de tiendas minoristas desde que The Sports Authority se declaró en bancarrota en el 2016, con 14 mil 500 trabajadores y cerró más de 460 sucursales.

También en RU

En Londres, la compañía anunció que también todas sus tiendas en el Reino Unido cerrarán a lo largo de la próximas 6 semanas, una decisión que dejará a más de 3 mil personas sin trabajo.

La empresa, que cedió su control a un administrador independiente tras declarar insolvencia a finales de febrero pasado (un procedimiento legal válido en el Reino Unido) informó a los medios de que esta decisión se ha tomado tras no haber podido encontrar un comprador antes de la fecha límite.

La compañía cerrará 25 de sus tiendas esta semana, aunque dejará sus otros 75 locales repartidos a lo largo del país abiertos para vender el resto de sus existencias bajo descuentos, según apuntó Simon Thomas, integrante del equipo de administración.