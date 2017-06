Cero descuentos en el Registro Civil

Se mantiene Oficialía del Registro Civil de la ciudad con cero programas de descuentos para las personas adultas mayores, matrimonios colectivos, servicio de actas de nacimiento a través del cajero automático desde hace casi siete meses.



Entrevistada ayer por este reportero María Luisa García Martínez oficial del Registro Civil en la localidad, refiere un tanto apenada que no han logrado consolidar o puesto en marcha algunos de los programas de beneficio colectivo, como lo son el de los matrimonios colectivos, así como en la expedición de actas de nacimiento para las personas adultas mayores, en donde no aplica el descuento del 50 por ciento cuando se trata de tramite de actas foráneas que no corresponde al Estado de Tamaulipas.

Esto en virtud de que al diferencia es tres veces mayor, es decir a una persona beneficiaria de un programa federal el costo del acta de nacimiento siempre y cuando se aya registrado en la entidad tiene un costo de 75 pesos, en tanto que una foránea de dispara hasta los 226 pesos, servicio en los que no aplica el descuento aun y contando con la credencial del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, (Inapam).

No hay en puerta registro de matrimonios colectivos, tampoco descuentos entre quienes presenten la credencial del Inapam, como en el caso de la expedición de actas de nacimiento a locales o que hayan nacido en el Estado y los foráneos, afirmó García Martínez.

Por otra parte en cuanto hace al cajero automático hoy cumple los siete meses que se encuentra fuera de funcionamiento, y aunque aseguró la oficial del Registro Civil que desde hace tiempo ha sido reportado para su reparación y puesta en servicio, es fecha en que no han tenido una respuesta positiva que se apegue a la demanda de los ciudadanos.

CAJERO. Hoy cumple siete meses fuera de funcionamiento y no tiene fecha para cuando.