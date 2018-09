Cero conflictos entre Pulido y Ferretti

Alan Pulido no tiene resentimientos con Ricardo Ferretti y menos ahora que se pondrá a las órdenes de su ex estratega para jugar con la Selección.

El ariete del Guadalajara, quien fue criticado por el técnico de Tigres por la forma en la que salió del equipo, subrayó no tiene ningún problema con el timonel del Tri.

"Siempre he tenido buena relación con él, nunca hubo un distanciamiento ni mucho menos más lo que pasó en su momento, pero siempre lo he saludado de buena manera y me siento muy contento por este llamado", dijo al arribar a la Ciudad de México.

El atacante de 27 años se dijo sorprendido por el promedio de edad de la convocatoria, pero destacó el interés por buscar darle experiencia a los futbolistas jóvenes.

"Me sorprendió la lista, hay mucho joven con un gran talento y un gran futuro y obviamente este buen seguimiento que tienen para poder guiarlos a ser mucho mejores y que tengan más experiencia", añadió.

Por su parte Luis Rodríguez confesó que, aunque recién terminó la Copa del Mundo, ya tiene el objetivo de llegar a Qatar 2022.

"Hay que tomar las cosas como siempre, con la ilusión de estar en el Mundial, sé que falta mucho pero hay que afrontarlo como tal", subrayó.

Ambos arribaron junto a Jonathan González, Hugo Ayala, Orbelín Pineda, Ángel Zaldívar y Gibran Lajud para concentrarse en el CAR de cara a los duelos ante Uruguay y Estados Unidos.