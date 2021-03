Cercan la calle Miguel Morales

Personas que son consideradas como extrañas a la colonia Estelita Anzaldúa fueron sorprendidas cercando parte de la calle Miguel Morales, razón por la que habitantes del asentamiento están demandando se investigue qué está pasando, pues consideran que no se debe acaparar las arterias de esa manera.

"Nosotros no sabemos realmente que es lo que está pasando y porque están actuando de esa manera y con el permiso de quien, puesto que la calle no se debe acaparar como parte de un lote, por lo que se debe investigar por parte del ejido al que pertenece o bien el presunto dueño, ya que eso no debe estar pasando", dijo al respecto Jesús García.

De hecho, agregaron que están utilizando en lugar de postas lo que son parte de los durmientes del ferrocarril, y realmente nadie les ha dicho nada, aunque refieren que en cuanto los vieron a ellos se fueron del lugar.

Y antes de que avancen en este tipo de acaparamientos de terrenos, pero con todo y calle, es de que consideran que las autoridades competentes deben tomar cartas en el asunto.

Demandan se investigue qué está pasando.