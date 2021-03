Cercan desconocidos calles en colonia Estelita Anzaldúa

Residentes de esa colonia en referencia, manifestaron que en el caso se pretenden adueñar casi de media calle, por lo que no saben realmente que está pasando, en virtud de que la arteria no se debe acaparar como parte de un predio .

Refieren al igual que Jesús y Pedro, que no saben por qué a estas alturas no se han quitado las postas que usaron de los desechos de durmientes del ferrocarril para cercar, ya que de no hacerlo entonces se da pie a que más personas pudieran hacer lo mismo que al cabo y no hay problema.