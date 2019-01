Cerca Mónaco de fichar a Cesc Fábregas

Montecarlo, Mónaco.

El club del rincipado, que vive una temporada desastrosa desde el punto deportivo -es penúltimo en la Liga francesa, en posición de descenso-, busca reforzar su efectivo en el mercado de invierno que acaba de abrirse y Fábregas, que tiene contrato con su actual equipo todavía por seis meses, aparece como la principal baza.



El diario deportivo francés afirma que los dirigentes del Mónaco han establecido contacto con el mediocampista catalán de 31 años y dan "señales de confianza que sugieren desde hace varios días que la operación es perfectamente realizable".



De hecho, explica que "aunque quedan detalles por solucionar con el Chelsea, ya se ha establecido un acuerdo entre el jugador y el Mónaco para un contrato de dos años y medio".



El club de la Costa Azul, no obstante, no lo espera antes de la semana próxima y el internacional español querría jugar esta tarde contra el Southampton el partido número 500 con un equipo inglés para su adiós oficial, algo que también podría ocurrir el próximo sábado frente al Nottingham Forest.



En favor de este posible fichaje pesan la presencia como entrenador del Mónaco de Thierry Henry, con el que Fábregas jugó en el Arsenal de 2003 a 2007 y con el que comparte el mismo agente, Darren Dein, el atractivo de la vida en la Costa Azul y de las condiciones fiscales del Mónaco.



Sobre el monto del acuerdo en negociación, L'Équipe señala que incluiría una prima a la firma que superaría los 10 millones de euros.



El Mónaco también está buscando otros refuerzos, en particular un defensa experimentado y el perfil más probable es el de Mamadou Sakho, del Crystal Palace, según el diario deportivo.