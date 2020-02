Cepillín: Luis Miguel repite la historia de Luis Rey

"Lo único que sí sé es que es padre y madre al mismo tiempo (Araceli Arámbula) y Luis Miguel está repitiendo lo que él vivió, para mí no debería hacer una segunda temporada sino una tercera temporada diciendo ´pues qué tonto he sido porque no he sido un buen padre´... ¿Se arrepentirá un día él? Quién sabe, como nunca tuvo familia, no sé, él es muy buena onda, el que era muy tonto era el papá. Y mientras Luis Miguel traía una gabardina rompe vientos, el papá traía una gabardina de mink..."