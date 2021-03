Cepillín, el día que el "Payasito de la Tele" brincó al cine

Dentro del filme, ya a los 20 minutos de empezada la historia, vemos la entrada triunfal de Cepillín andando en bicicleta y llevando una sombrilla de colores.

"Un circo no debe cerrarse nunca porque es la risa de los niños, si los niños no ríen es porque los adultos no hacemos cosas bonitas y entonces el mundo se parará", son sus primeras líneas.

"Lo más necesario para el mundo es volver a reír", continuaba, idea con la que Cepillín llegó hasta sus últimos días pues, a pesar de la pandemia del Covid-19, contemplaba reponer las fechas del circo, que tuvo que posponer por la crisis.

A este largometraje (que el propio Cepillín subió a su plataforma de YouTube) le siguió "Mientras haya niños, habrá payasos", de 1982, manteniendo su intención por impulsar a los bufones, que ya desde ese momento sufrían por mantener a su público. Entre las escenas finales de la cinta vemos al personaje de Ricardo Gonález con decenas de payasos luchando por animar a los niños.

En "Mientras haya niños, habrá payasos" Cepillín le explica a un pequeño qué es ser un payaso.

"La corneta de mi general" de 1989 y "Las guerreras del amor", también se incluyen en su filmografía.