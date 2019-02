Centraliza Federación presupuesto a cultura

No habrá un recurso federal como se manejaba anteriormente que se le daba a los titulares o instituciones de cultura para que ellos planearan, ahora el dinero será manejado a través de la Secretaría de Cultura . Sandra Luz García Guajardo, directora de Cultura en Tamaulipas

Los programas de cultura que se implementen en Reynosa o en el estado durante este año no serán administrados por autoridades locales.

Debido a un cambio en el manejo de recursos.

Será la Secretaria de Cultura a nivel federal quien revisará, ejecutará y dará seguimiento.

Así lo adelantó la Directora de Cultura en Tamaulipas, Sandra Luz García Guajardo.

"No habrá un recurso federal como se manejaba anteriormente que se le daba a los titulares o instituciones de cultura para que ellos planearan, ahora el dinero será manejado a través de la Secretaría de Cultura, esto es algo que no nos hará bajar la guardia, al contrario pondremos más empeño".

La nueva forma de operaciones tiene como objetivo llevar los programas artísticos y culturales a las comunidades rurales, ejidos o zonas marginadas.

El año pasado, el gobierno estatal recibió más de 10 millones de pesos para programas de teatro, danza, actuación, pintura, entre otros.

"Nosotros seguiremos con el interés de llevar la cultura a todos los rincones del estado, no porque la federación no envíe recurso signifique el gobierno local o municipal no esta destinando nada a estos rubros, no hay que confundirnos, los planes están, sólo cambia la manera de administrarlos".

Explicó que hace un par de días acudió a una reunión en la Ciudad de México con personal federal para revisar el tema pero no se le proporcionó un plan de trabajo.

Por lo que este miércoles, ella junto con otros Directores de Cultura se reunirán con Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura a nivel federal.

"Se nos presentarán todas las ideas de proyectos federales, ahí esperamos que se pongan las cartas sobre la mesa y nos daremos cuenta cómo van a venir y de ser necesario en qué puntos tenemos que reforzar nuestros planes".