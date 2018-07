Centímetros de peligro

"Cuando me toca ir a la tienda tengo que salir con mucho miedo". Irma, vecina afectada.

De concreto viejo, con las varillas expuestas, sin protecciones y con muros metálicos incompletos, así luce la única vía de comunicación para las colonias El Olmo y Arboledas, un puente que utilizan conductores y transeúntes.

"Le da a uno miedo pasar por como está, han sido varias veces en las que yo mejor me espero a que no vengan carros para evitar accidentes, lo malo es que no hay otra manera más que por aquí" dijo Olga vecina del lugar.

Ella denunció que durante las horas pico se forman filas de automóviles que por intentar ahorrarse unos minutos se suben a la banqueta de apenas 50 centímetros de las laterales "Me ha tocado ver como camionetas y camiones se desesperan y se van por ahí, el puente ya no soporta mucho en cualquier momento yo pienso que se cae".

La única zona peatonal es la que se encuentra de lado derecho donde las barreras de concreto se despedazan.

De ladito

La reducción de paso cuando se termina la calle de Miguel Barragán y comienza el puente obliga a los ciudadanos a pegarse a las orillas y esquivar los vehículos, Irma otra de las afectadas ha sido testigo de por lo menos 2 accidentes " Cuando me toca ir a la tienda tengo que salir con mucho miedo, yo he visto como algunos carros casi atropellan a personas por como esta este puente, desafortunadamente nadie nos hace caso y no queda de otra más que salir y cuidarme por ambos lados´´.

En su búsqueda por mejorar su calidad de vida ambas han denunciado a las autoridades, la respuesta de una vía segura sigue pendiente.

Al vacío. El muro metálico desapareció hace meses.